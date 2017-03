Criciúma na rota de força-tarefa contra sonegação fiscal bilionária

Talise Freitas

Uma empresa de Criciúma foi alvo da força-tarefa, composta pelo Ministério Público (MP), Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil e pela Secretaria da Fazenda do Estado, na manhã de ontem, com o objetivo de desmantelar uma quadrilha especializada em sonegar impostos.

A ação tem apoio da Receita Federal do Brasil e do Instituto Geral de Perícias (IGP) e a investigação teve origem a partir de informações recebidas pela Secretaria de Estado da Fazenda e a Receita Federal. Foram ao menos oito presos, mas nenhum na região.

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido na empresa criciumense pelos policiais civis da Divisão de Investigação Criminal (DIC) da cidade, sendo apreendidos computadores. O nome da empresa não será divulgado, haja vista que a busca foi efetuada com o objetivo de ainda constatar alguma irregularidade.

Os nomes dos envolvidos e de demais empresas também não foram revelados em função de as investigações ainda estarem em curso, sendo necessária a manutenção do sigilo. Testemunhas e presos serão ouvidos no decorrer da semana.

A operação foi intitulada "F7", por envolver um software de ERP (responsável por realizar a gestão das operações de uma empresa) com o objetivo de sonegar impostos. Um dos módulos é capaz de controlar as vendas das empresas sem a emissão de notas fiscais ou com documentos fiscais em quantidade e valores inferiores aos realmente faturados. Assim, as empresas clientes usuárias do software se beneficiavam pelo esquema.

Durante as investigações, segundo a força-tarefa, foi confirmada a apuração de pagamento de comissões sobre vendas sem notas fiscais. "A prática fere os princípios da concorrência leal com aqueles contribuintes que cumprem suas obrigações tributárias, trazendo prejuízo aos cofres públicos e à sociedade", informa a nota sobre a operação. A sonegação pode chegar a R$ 1 bilhão em tributos estaduais e fe-derais.

Ao todo foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e dez de prisão, também em Rio do Sul, Itajaí, Palhoça, Londrina (PR) e Presidente Prudente (SP). Para o êxito da operação, conforme os responsáveis, outros detalhes só serão divulgados em entrevista coletiva à imprensa às 10h de hoje, na sede da Deic, em Florianópolis.

Os porta-vozes são o gerente de fiscalização da Fazenda do Estado, Rogério Mello, o delegado da Receita Federal em Blumenau, Daniel Carlos, e o delegado da Deic, Rodrigo Schneider.