Criança morre atropelada por avó em Braço do Norte

Francine Ferreira

Um menino de dois anos morreu na tarde de sexta-feira, depois de não resistir aos ferimentos de um atropelamento em Braço do Norte. O acidente teria acontecido porque a avó da criança, na garagem da casa da família, havia engatado marcha à ré do automóvel para manobrar e não havia percebido a presença do neto.

De acordo com o Portal Sul In Foco, os próprios familiares levaram o menino até a emergência do Hospital Santa Terezinha, mas ele não resistiu aos ferimentos e faleceu. Foi da instituição que a Polícia Civil de Braço do Norte recebeu o comunicado da fatalidade. Posteriormente, o Instituto Médico Legal (IML) de Tubarão foi acionado para recolher o corpo.

Ainda segundo o Sul In Foco, o delegado da Polícia Civil de Braço do Norte, Cristiano Leo Fabiani, afirmou que a avó não foi conduzida à delegacia em função do socorro imediato, não configurando prisão em flagrante ou fiança. Um inquérito policial será instaurado para apurar as causas do acidente.