Criança morre afogada em piscina

Uma fatalidade foi registrada na manhã de ontem, em uma residência, na localidade de Linha Cabral, em Morro da Fumaça. Um menino de somente um ano e oito meses morreu afogado ao cair dentro da piscina de fibra. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser deslocado, mas, quando os socorristas chegaram, a criança já estava em óbito. Segundo o avô da vítima, em relato no Boletim de Ocorrência registrado, o menino estava dentro de casa acompanhado da mãe.

Em um rápido instante, a mulher foi colocar roupas na máquina de lavar e não percebeu que o filho tinha saído de dentro da residência. O menino teria ido até a piscina atrás de uma bola, quando acabou caindo na água. O corpo do pequeno João Miguel dos Santos foi liberado no fim da tarde de ontem do Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma.