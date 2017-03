Corpo encontrado em dunas é identificado

Talise Freitas

Foi identificado por meio de digitais e de tatuagens, na tarde de ontem, no Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma, o corpo encontrado enterrado nas dunas da Zona Sul, do Balneário Rincão, na tarde de domingo.

Trata-se de Tiago Espíndola dos Santos, de 18 anos, vulgo Catra, usuário de drogas e com diversas passagens policiais. Tiago morava no balneário e estava desaparecido desde o fim do mês passado, quando familiares procuraram a Polícia Civil. Apesar de o cadáver estar em estado avançado de decomposição, foi possível realizar o reconhecimento, não sendo necessária a realização de um exame de DNA, o que pode demorar meses para ser concluído. Tiago foi alvejado com um tiro na cabeça.

Conforme o delegado Márcio Campos Neves, responsável pela terceira e última etapa da Operação Veraneio da Polícia Civil no Rincão, a vítima estava em um churrasco na casa do vizinho de um amigo quando pediu uma bicicleta emprestada e saiu, sumindo desde então. Horas depois, populares informaram que ele teria sido assassinado. "A partir dessas informações, foram realizadas diversas buscas, em locais diferentes", conta o delegado. Em uma delas, o Serviço Aeropolicial (Saer) chegou a dar apoio.

O corpo estava em um local de difícil acesso, sendo necessário o auxílio do Corpo de Bombeiros para a retirada. "Chegaram alguns informes da possível motivação e autoria, nada concreto, porém é só questão de tempo", expõe a autoridade policial, que deixou ontem a delegacia do Rincão por conta do término da Operação Veraneio. Agora três policiais civis atuam fora de temporada sob o comando do delegado Rafael Iasco, da Comarca de Içara.

Apesar de contabilizar três homicídios, todos ocorridos na terceira etapa da operação, dois deles possivelmente envolvendo o tráfico de drogas e um passional, a temporada no Rincão foi considerada a mais tranquila da década conforme as autoridades da área. Com este caso, sobe para dez o número de homicídios na Região Carbonífera, sendo quatro em Criciúma, três no Rincão, dois em Içara e um em Cocal do Sul. No ano passado, a AMREC registrou 13 homicídios no mesmo período.