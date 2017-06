Corpo encontrado carbonizado está à espera de identificação

Talise Freitas

O corpo masculino encontrado parcialmente carbonizado em um matagal, às margens de uma via e ao lado de alguns entulhos, na localidade de Morro da Cruz, no Bairro Montevidéu, em Criciúma, na manhã de ontem, está à espera de identificação no Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma. Pelo menos até a noite de ontem nenhum provável conhecido ou familiar da vítima havia procurado o IML.

Segundo o profissional Almir Fernandes, é possível fazer o reconhecimento visual, haja vista que o cadáver não foi totalmente queimado. Caso contrário, teria que ter a necessidade de exame de DNA, o que pode levar semanas para o resultado.

A suspeita é de que o crime tenha ocorrido ainda na madrugada. A vítima foi executada com tiros na cabeça.

O caso já está sob investigação da Polícia Civil, que apura ainda se a morte teria ocorrido naquele local ou se foi somente usado para a de-sova do corpo, sendo a última possibilidade a mais provável. A vítima aparenta ter entre 20 a 30 anos e não tinha tatuagens.