Corpo de travesti assassinado no Rincão é reconhecido pelo pai

Talise Freitas

O corpo do homem alvejado a tiros no fim de semana, nas proximidades da Lagoa da Velhinha, em Balneário Rincão, foi identificado na manhã de ontem no Instituto Médico Legal (IML) de Criciúma. O reconhecimento foi feito pelo pai da vítima. Trata-se de Adair Alves Nascimento, de 22 anos.

A vítima, que morava no Rincão, era travesti, já havia sido presa e era usuária de drogas. A polícia chegou a suspeitar que o corpo pertencia a outro travesti da localidade, de 25 anos, o que não foi constatado.

Adair foi assassinado em via pública, com dois tiros na nuca, sendo o corpo encontrado na manhã de domingo.