Corpo de trabalhador morto em incêndio é oficialmente identificado

Talise Freitas

Após 47 dias de espera, foi identificado oficialmente o corpo do trabalhador morto no incêndio que destruiu o extinto depósito da loja de móveis e eletrodomésticos De Luca, na área central de Içara, no início da tarde de 10 de maio.

O exame de DNA realizado no Instituto de Análises Forenses (IAF), em Florianópolis, divisão que pertence ao Instituto Geral de Perícias (IGP), assim como o Instituto Médico Legal (IML), confirmou tratar-se do motorista Maureci de Anacleto, de 37 anos. O exame foi necessário haja vista o grau intenso de carbonização do corpo.

Os restos mortais da vítima foram liberados aos familiares, sendo a esposa e o irmão, no início da noite de ontem, no IML de Criciúma. O laudo será então, a partir de hoje, encaminhado à Polícia Civil de Içara para ser anexado ao inquérito policial. Maureci morava no Bairro Pedreiras, em Balneário Rincão, e trabalhava há somente três meses na empresa.

Além da mulher, ele deixou dois filhos pequenos. Em meio às chamas, moradores chegaram a ouvir os gritos de socorro da vítima, mas pouco se pôde fazer devido à expansão rápida das chamas aliada à estrutura irregular, sem o alvará do Corpo de Bombeiros, com ausência de saídas de emergências.

Na última semana foi concluído o laudo da perícia, mas não foi possível apurar a causa do fogo em função da demolição da estrutura por medida de segurança. Sem o resultado técnico do que teria provocado às chamas, não é possível constatar se houve imprudência, imperícia, negligência ou mesmo se o fogo tenha sido provocado, mesmo que acidentalmente, por ação humana direta.

Mesmo assim não está descartado que o proprietário do local possa ser responsabilizado penalmente devido à situação irregular do depósito.