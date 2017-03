Corpo de criminoso foragido é encontrado no Extremo Sul

Talise Freitas

O corpo de um criminoso que estava foragido da Justiça, e que era considerado de altíssima periculosidade, foi encontrado no fim da tarde de ontem, às margens do Rio Mampituba, em Passo de Torres, no Extremo Sul.

A suspeita é de que ele seja integrante de uma quadrilha gaúcha fortemente armada que trocou tiros com policiais e realizou uma sequência de assaltos na região na noite de segunda-feira. Na fuga, o homem teria se jogado no rio para despistar a polícia, morrendo afogado. Na ocorrência do início da semana, um policial militar foi alvejado no braço e passa bem.

O homem afogado portava documentos falsos, mas foi identificado como sendo Edilson Müller Carvalho, vulgo Passarinho, de 37 anos e natural de Gravataí (RS).

Ele tinha passagens policiais por roubo a banco com emprego de explosivos, organização criminosa e latrocínio contra policiais civis.