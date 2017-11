Corpo de Bombeiros começa a intensificar fiscalização nas praias

Francine Ferreira

Com o início da pré-temporada de verão no Sul catarinense, o Corpo de Bombeiros já começa a intensificar as operações de fiscalização nas cinco praias da região: Balneários Rincão, Arroio do Silva e Gaivota, Morro dos Conventos e Passo de Torres. Conforme o comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (BMM) de Criciúma, major James Marcelo Ventura, a partir de agora serão intensificadas as ações de prevenção dos pontos de maior movimento das praias, principalmente durante os fins de semana.

“Depois disso, quando chegar a alta temporada, em dezembro, passaremos a trabalhar com força total, em todos os pontos das praias. No entanto, a partir deste fim de semana, quando já percebemos que está começando a esquentar mais, atuaremos para intensificar os trabalhos, com objetivo de evitar que ocorra o que sempre combatemos, que são as mortes por afogamentos”, completa o comandante.

No momento, foram certificados novamente os guarda-vidas civis que atuaram no ano passado e os novatos já passam pela fase de treinamento e capacitação. O major reforça que, para o verão 2017/2018 deve ser utilizada a mesma quantidade de profissionais da última temporada: em torno de 35 bombeiros militares para todo o litoral correspondente ao 4ª Batalhão, com apoio de 50 guarda-vidas civis em cada praia, revezados em turnos.

As cores das bandeiras

Os bombeiros ainda reforçam que, nesta temporada, também estarão disponíveis duas cores de bandeiras não tão comumente conhecidas pela população. Além das tradicionais vermelha, amarela e verde, serão evidenciadas nas praias a lilás, que determina locais com altos índices de águas vivas, e a preta, que identifica um posto desativado ou momentaneamente sem guarnição atuante.