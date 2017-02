Considerado referência no país, sistema prisional criciumense surpreende comitiva argentina

Colaboração Tadeu Spilere/Ápice Comunicação

As unidades prisionais de Criciúma receberam ontem uma comitiva composta por representantes do Ministério de Justiça e Direitos Humanos da Argentina. Eles foram recebidos pela secretária de Estado da Justiça e Cidadania (SJC), Ada de Luca, pela secretária Executiva de Assuntos Internacionais, Rosa Beatriz Pinheiro, e pelos diretores do Presídio Santa Augusta e da Penitenciária Sul, Felipe Alves Goulart e Maíra de Aguiar Montegutti.

O subdiretor de Obras Penitenciárias do Ministério de Justiça e Direitos Humanos da Argentina, Sebastian Colle, disse estar admirado pela organização do trabalho nas unidades, ressaltando os protocolos que são seguidos pelos profissionais e de como as atividades funcionam de forma ordenada.

Colle liderou o grupo que por meio de recomendações do governo brasileiro, veio buscar informações acerca do sistema penitenciário catarinense, considerado referência no país. Durante o dia, eles conheceram a estrutura das unidades, assim como gestão, organização e sistemas de segurança. A secretária Ada ressaltou que esta não foi a primeira vez que as unidades do Sul receberam comitivas de outros países e exaltou o trabalho que vem sendo desenvolvido.

"Isso nos deixa bastante orgulhosos, pois as estruturas estão cada vez melhores e mais humanizadas. Sempre digo que não temos pena de morte no Brasil. Portanto, os presos precisam sair com vontade de viver, recebendo educação e capacitação profissional", ressaltou.