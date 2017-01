Conselho Tutelar tem serviço prejudicado por redução de gasolina

Talise Freitas

Os serviços realizados pelo Conselho Tutelar de Criciúma, na proteção e promoção dos direitos das crianças e dos adolescentes, vêm sendo prejudicados nos últimos dias. Desde a semana passada, a Prefeitura de Criciúma, visando corte de gastos devido a problemas financeiros, reduziu de 25 para 15 litros de gasolina para cada abastecimento da frota do serviço por dia. O prefeito Clésio Salvaro já se manifestou publicamente sobre o assunto, alegando que os cofres públicos estão defasados e que a Prefeitura ainda está sem crédito por conta da gestão anterior.

Conforme a conselheira tutelar Maria Rosimere Monteiro, por conta da falta de gasolina, uma ocorrência já deixou de ser atendida, sendo repassada para o serviço público de saúde. "Cada abastecimento é de 15 litros, mas nossos adolescentes, por exemplo, não cometem delitos somente em Criciúma, como também em outros municípios. Se precisarmos ir até Lauro Müller ou Passo de Torres com 15 litros, tem como? Como vamos trabalhar com 15 litros por dia? Sem contar que temos as ocorrências diárias, que variam muito, mas no mínimo são cinco por dia, fora o plantão noturno. Averiguação de denúncias como também ocorrências serão e estão sendo prejudicadas", frisa.

Segundo ela, na semana passada, informaram o corte de dez litros de combustível alegando que a Prefeitura vem passando por dificuldades. "Mas as ocorrências não vão parar por causa disso. Nossa demanda é alta e sempre tem trabalho. Se faltar, eu realmente não sei o que pode ocorrer, mas o Conselho não pode parar de atuar. Se voltasse o valor de 25 litros, já estaria ajudando bastante", coloca. Em Criciúma, são duas unidades do conselho (Conselho Tutelar 1 e Conselho Tutelar 2), cada uma com uma equipe de cinco conselheiros cada, com atuação dividida entre a área Sul e Norte da cidade.

Por melhor

estrutura

"Nosso trabalho é 24 horas por dia, seja no atendimento nas próprias casas, na delegacia ou no hospital. Somos responsáveis por fazer toda uma rede trabalhar. Funcionamos como um elo chamando cada um para a sua responsabilidade. Um trabalho bastante administrativo. Aliás, se as políticas públicas funcionassem como deveriam e fossem revistas, não precisaríamos nem existir. Precisamos também de uma melhor estrutura", aponta.