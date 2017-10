Conselho Municipal de Saúde continua com atividades suspensas

Gabriel Bosa

O Conselho Municipal de Saúde de Criciúma está com as atividades suspensas devido à falta de recursos. O grupo se reuniu pela última vez no último dia 2 e decidiu por consenso suspender os trabalhos até que um novo convênio seja firmado com o Executivo. Ontem, representantes do conselho se reuniram com membros do Legislativo e apresentaram sua situação durante a sessão na Câmara de Vereadores.

Segundo a presidente da entidade, Zenair Caudura, o último convênio previa o repasse de R$ 17 mil ao mês, porém, desde novembro do ano passado, o valor não é transferido para a conta do conselho, somando um débito de aproximadamente R$ 190 mil.

“Desde o início do ano estamos tentando uma agenda com o prefeito, mas ele não nos recebe. Vamos na Câmara expor a situação do nosso conselho para que os vereadores fiquem atentos e vejam a necessidade do nosso trabalho”, expõe.

A falta de verbas refletiu num acúmulo de R$ 70 mil em dívidas de aluguel, contas de energia, pagamento de pessoal e outras despesas. “Nós precisamos dispensar nosso estagiário, pois não havia mais como pagá-lo. Também estamos com energia e água cortadas pela falta de pagamento”, consta a presidente.

O Conselho Municipal de Saúde de Criciúma é o órgão responsável pela fiscalização das ações para a saúde pública, além de debater, deliberar e orientar quanto às verbas repassadas pelos governos Federal e do Estado à pasta.

Administração Municipal aponta falta na prestação de contas

A Secretaria Municipal da Fazenda afirma não reconhecer nenhum débito com a entidade. Segundo o responsável pela pasta, Robson Gotuzzo, o convênio não estava sob vigência devido à falta de prestações de conta da entidade.

“Toda entidade que possui um convênio com a Administração Municipal deve fazer a prestação de contas. Como havia algumas irregularidades nesse sentido, o acordo não estava mais valendo”, explica.

As pendências já foram sanadas, porém não há previsão da formulação de um novo acordo entre as partes.