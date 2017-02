Talise Freitas

Um homem de 31 anos com mandado de prisão por sentença condenatória pelo crime de furto foi recapturado no início da tarde de ontem, na Avenida Leoberto Leal, em Balneário Rincão.

O acusado foi avistado em atitude suspeita por policiais militares que retornavam do horário do almoço. Feita consulta no nome, acabou sendo constatada a situação irregular com a Justiça.