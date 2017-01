Comparsa em duplo estupro é preso

Talise Freitas

A Polícia Civil prendeu, na tarde de ontem, um dos envolvidos no assalto que teve como vítimas dois casais na madrugada do último sábado, em Balneário Rincão, e que resultou ainda em um duplo estupro. Vitor Antônio Farias, de 27 anos, foi encontrado pelos agentes, que faziam diligências, na Rua Nicolau João Viana, na Zona Sul do balneário. Ele ainda tentou fugir pulando vários muros e cercas, mas sem sucesso. O acusado já foi encaminhado ao Presídio Santa Augusta.

Na ação, duas garotas, de 19 e 17 anos, de Araranguá e Içara, respectivamente, foram estupradas pelo comparsa de Vitor, preso horas depois, nas dunas da Zona Sul. Este foi o crime mais grave registrado até então nesta Operação Veraneio. Conforme o delegado Vitor Bianco Júnior, na delegacia, ele confessou o crime, confirmando o envolvimento e revelando detalhes, o que bateu com o relato das vítimas.

"No roubo, a participação dele é certa, mas no estupro não. Estamos analisando e é uma situação mais difícil, já que ele auxiliou, mantendo os dois rapazes amarrados enquanto o outro consumava o ato sexual, porém as próprias vítimas confirmaram que ele não teve participação no estupro. A prisão temporária dele, de 30 dias, já estava decretada pelo juízo da Comarca de Içara. No mesmo dia da ação criminosa, o delegado de plantão, Bruno, solicitou a prisão ao Judiciário, sendo atendido", informa a autoridade policial.

Apesar de não ter sido confirmada a participação dele no estupro, o acusado já tinha passagem policial por crime sexual. Em depoimento, disse que tanto ele como o comparsa haviam consumido drogas e ingerido bebida alcoólica. Além dos celulares das vítimas, eles levaram uma pequena quantia em dinheiro, que não chegava a R$ 20.

Na ação, uma das garotas chegou a ter o cabelo cortado com uma faca. "Só estamos aguardando alguns laudos da perícia para encerrar o inquérito policial", finaliza a autoridade policial.