Companheiro é apontado como assassino de cantora evangélica

Francine Ferreira

Com a finalização do Inquérito Policial, a Polícia Civil de Balneário Arroio do Silva indiciou o companheiro, de 29 anos, como autor do homicídio de Tânia Regina Teixeira Machado, de 30 anos, registrado no dia 6 de agosto, quando o corpo da vítima foi encontrado na Praia da Meta, depois de ela ter sido espancada e jogada no mar. O homem está detido preventivamente no Presídio Regional de Araranguá.

Conforme o delegado de Polícia Civil do Balneário Arroio do Silva, Marlon Bosse, o companheiro foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil, tendo o feminicídio como agravante, assim como o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e a própria morte por afogamento. “Ao longo das investigações conseguimos juntar várias provas testemunhais e técnicas que nos levaram a elucidar o crime, apontando o companheiro como autor. Ele já tinha diversas passagens policiais, por violência doméstica, participação em roubos e posse de drogas”, reforça.

O Inquérito Policial já foi encaminhado ao Ministério Público de Santa Catarina.

Caso repercutiu em toda a região

No fim de semana em que aconteceu, o homicídio chamou atenção de toda a região e também do estado. O corpo de Tânia Regina Teixeira Machado foi encontrado por populares na Praia da Meta, em Balneário Arroio do Silva, por volta das 8h do domingo, 6 de agosto. Ela estava seminua e com cordas, semelhantes às usadas para pesca, amarradas em volta do peito. A suspeita inicial foi de que a vítima tivesse sido morta na madrugada de sábado.

No dia, o local foi isolado até a chegada do Instituto Geral de Perícia (IGP) e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi reconhecido pela mãe da vítima.

Marcas e rastros encontrados nas imediações indicaram que a mulher foi arrastada até a faixa de areia e os hematomas encontrados no corpo apontaram que a mulher foi espancada e posteriormente jogada ao mar, ainda viva, tendo morrido por afogamento. Ela era cantora evangélica no município.