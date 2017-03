Comitiva de Tocantins visita unidades prisionais criciumenses

Talise Freitas

Ao contrário do que ocorre em outros estados, que vêm enfrentando a chamada crise carcerária, o sistema prisional local anda na contramão e serve de exemplo para o país.

Nessa sexta-feira foi a vez de uma comitiva formada por autoridades do Tocantins visitar as unidades prisionais criciumenses: o Presídio Santa Augusta e a Penitenciária Sul. Segundo o gerente do Presídio Santa Augusta, Felipe Alves Goulart, o grupo conheceu a estrutura, a arquitetura, os procedimentos internos, a forma de trabalho e de operação, os convênios de trabalho e as parcerias com as entidades públicas e privadas.

"Exatamente para analisar o que é bom e aplicar naquele estado. Quem trouxe a comitiva foi o secretário adjunto da Justiça e Cidadania, Leandro Antônio Soares Lima, a pedido da secretária Ada de Luca", acrescenta Goulart.