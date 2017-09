Com nota falsa, homem tenta dar golpe em comerciante

Lucas Renan Domingos

Na noite de ontem, um homem tentou aplicar um golpe e pagar o proprietário de uma lanchonete do Bairro Ceará, em Criciúma, com uma nota falsa no valor de R$ 100,00. Após o comerciante desconfiar, o homem fugiu do local.

Segundo a Polícia Militar (PM), a vítima relatou que o golpista pediu um lanche e deu a nota ao proprietário do estabelecimento. Desconfiado, o comerciante pediu solicitou uma nova cédula de dinheiro, quando o homem se evadiu do local correndo em direção ao Bairro São Luiz.

Durante a fuga, ele deixou cair uma carteira contendo uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e o proprietário da lanchonete ainda conseguiu pegar a placa do veículo que o golpista fugiu. Diante do fato, os policiais orientaram a vítima a ir na delegacia de polícia fazer um novo registro para entrega da carteira do possível autor.