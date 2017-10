Com arma de brinquedo, jovem é preso após assalto

Francine Ferreira

Na madrugada de ontem uma padaria foi assaltada no Bairro Vila Franca, em Forquilhinha. Um jovem chegou de bicicleta, entrou no local e pediu R$ 4 de pães. No momento em que o dono retornava com o produto, o indivíduo anunciou o assalto, portando uma arma de brinquedo, e fugiu levando dinheiro. A Polícia Militar foi acionada e localizou o assaltante a 400 metros da padaria. Trata-se de um jovem de 19 anos, flagrado com R$ 57 em espécie e um saco de moedas.

Conforme a PM, ele é o principal suspeito de ter cometido outros roubos a comércios nos últimos dias nos Bairros Ouro Negro e Santa Cruz. O jovem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e posteriormente ao Presídio Santa Augusta, em Criciúma.