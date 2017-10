Colisão traseira entre veículos mata uma pessoa em Araranguá

Lucas Renan Domingos

Por volta das 7h desta quinta-feira, uma colisão entre dois veículos resultou na morte de um idoso, identificado como Nivaldo Peixoto, de 62 anos. O acidente aconteceu na Rodovia ARA 227, na altura do Bairro Lagoa da Serra, em Araranguá, estrada que liga o município ao Balneário Morro dos Conventos.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros de Araranguá, populares informaram a guarnição de que o veículo Peugeot 207, com placas de São José do Norte (RS), conduzido pelo idoso, reduziu a velocidade e foi atingido na traseira pelo Corsa Classic, com placas de Araranguá.

Com o impacto o carro da frente foi arremessado em um terreno baldio, às margens da via e capotou. O condutor do Peugeot morreu ainda no local. Já o motorista do outro veículo, foi encaminhado para o hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).