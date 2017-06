Colisão lateral termina em morte em Urussanga

Talise Freitas

Uma colisão lateral entre um moto Suzuki 750, com placa de Içara, e um Gol, com placas de Cocal do Sul, resultou na morte do motociclista na tarde de sábado, na SC-108, em Urussanga.

Vilmar Batista Martins, de 48 anos, chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas veio a óbito horas depois no Hospital São José, em Criciúma. O motorista do carro, de 26 anos, também sofreu ferimentos, porém de menor gravidade.

Ele atravessava a via quando ocorreu o acidente. A moto ficou em pedaços.