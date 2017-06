Colisão frontal resulta em duas mortes

Talise Freitas

Uma colisão frontal, envolvendo um veículo Linea, com placas de Araranguá, e um Siena, com placas de Blumenau, resultou em duas mortes. O acidente foi registrado por volta das 18h, no km 37,850 da SC-447, rodovia que liga Morro Grande a Meleiro. O motorista do Siena, único ocupante do carro, Samuel Manentti Piazza, de 38 anos, morreu ainda no local.

A outra vítima foi o ocupante do Linea Vitor Cândido Fenali, de 18 anos. Vitor chegou a ser encaminhado ao Hospital Regional de Araranguá, mas não resistiu aos ferimentos por volta das 6h30min de ontem, vindo a óbito na unidade hospitalar. No carro ainda estavam os pais dele e a irmã de oito anos, que seguem internados.

As causas que motivaram a colisão frontal são investigadas e um inquérito policial deverá ser instaurado nesta semana. Este é o segundo acidente com óbito registrado na mesma região em um intervalo de três dias.

Na última quinta-feira, no km 407 da SC-108, uma colisão, também frontal, envolvendo uma Parati da Secretaria Municipal de Saúde de Turvo e um Siena, placas de São Ludgero, resultou na morte de uma idosa de 66 anos e em oito feridos.