Colisão entre três carros deixa dois feridos

Francine Ferreira

Uma colisão entre três automóveis na tarde de ontem deixou duas pessoas feridas na SC-446, que liga Criciúma à Siderópolis. Os veículos envolvidos foram um Hyundai Azera de Criciúma, um VW/Fox de Siderópolis e um Renaut Sandero também de Siderópolis. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Cocal do Sul, um dos carros foi atravessar a via quando outros dois vinham na mesma direção, um realizando uma ultrapassagem, permitida no trecho em questão. O condutor do Fox, de 54 anos, teve ferimentos leves, já a motorista do Sandero, de 56 anos, apresentou luxação na clavícula. O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou os feridos ao Hospital São José, em Criciúma.