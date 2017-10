Colisão entre caminhões deixa motorista preso às ferragens

Lucas Renan Domingos

Uma colisão traseira, registrada na manhã desta quarta-feira, no KM 369, em Esplanada, deixou um dos motoristas presos às ferragens. De acordo com informações Polícia Rodovária Federal (PRF) de Tubarão, o caminhão com placas de Curitiba, seguia no sentido Sul da via quando acabou colidindo na traseira de outro caminhão, com placas de Porto Alegre.

O Corpo de Bombeiros de Içara foi acionado para atender a ocorrência. Segundo a guarnição, o motorista do caminhão do Paraná ficou com as pernas presas às ferragens e apresentava um corte lacerante na perna esquerda. Ele foi conduzido para o Hospital São Donato. Já o condutor do Rio Grande do Sul nada sofreu.

Após o acidente, o Corpo de Bombeiros efetuou a limpeza da pista e remoção dos veículos, liberando o tráfego.