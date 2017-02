Cofre roubado de fábrica de sorvete é encontrado abandonado

Talise Freitas

O cofre roubado de uma fábrica de sorvetes por cinco criminosos na manhã de domingo, no Bairro Poço 3, na BR-101, em Içara, foi encontrado na manhã de ontem, debaixo da ponte da localidade de Torneiro, em Balneário Rincão.

Documentos foram deixados pelos assaltantes, que levaram a quantia informada à PM no dia do crime, de R$ 40 mil em espécie e R$ 900 mil em cheques. Além disso, eles roubaram ainda as armas dos vigilantes, um revólver calibre 38 e uma pistola 765.