Cigarros de possível contrabando são encontrados pela polícia

Lucas Renan Domingos

A Polícia Militar (PM) apreendeu na noite de ontem 182 caixas de cigarros que estavam dentro de uma residência na Rua Ibirama, no Bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma. Segundo a PM, a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de furto no local, mas chegando lá encontrou a porta da casa arrombada e as caixas de cigarros, de marcas estrangeiras, espalhadas pelos cômodos.

Como não havia ninguém na residência no momento da ocorrência, os materiais foram recolhidos e conduzidos para a Delegacia de Polícia Federal.