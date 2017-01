CIC já apresenta bons resultados

Talise Freitas

Completando exatamente uma semana em vigor nessa sexta-feira, a Central de Investigações Criminais (CIC) de Criciúma, setor destinado a apuração de furtos e receptação, coordenada pelo delegado Yuri Junieh Miqueluzzi, já apresenta bons resultados.

Conforme a autoridade policial, em operação com a DIC, no Bairro Tereza Cristina, foi apreendido um veículo com produtos de crimes patrimoniais. Os suspeitos, segundo o delegado, já estão identificados. Uma das famílias vítimas do furto foi localizada e reconheceu seus pertences, levando-os para casa.

"Em outras ocorrências, mais pessoas também tiveram seus bens restituídos e os diversos autores de furto e receptação foram identificados. Entre os objetos estão televisores, notebooks, videogame e aparelhos celulares. A CIC irá intensificar os trabalhos na resolução de crimes dessa natureza em Criciúma, com a finalidade de diminuir a ação desses criminosos", reforça o delegado.