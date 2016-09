Catador encontra drogas em lixeira

Talise Freitas

Um catador de materiais recicláveis foi até a sede do 19º Batalhão de Polícia Militar de Araranguá na tarde de ontem entregar drogas as quais foram encontradas por ele em uma lixeira na Avenida Sete de Setembro, área central do município, enquanto trabalhava.

A Polícia Militar constatou tratar-se de 17 cigarros de maconha e duas buchas embaladas do mesmo entorpecente, totalizando 23 gramas da droga. Conforme a PM, havia ainda diversos filtros de cigarros comuns intactos e algumas pontas de cigarros de maconha já queimadas.

O material foi apreendido e a polícia não tinha informações acerca da propriedade dos entorpecentes.