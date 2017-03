Caso repugnante envolvendo estupro é registrado no Arroio do Silva

Talise Freitas

A Polícia Civil e o Conselho Tutelar atenderam uma ocorrência repugnante envolvendo crime sexual no âmbito familiar em Balneário Arroio do Silva. Um casal foi preso após tentar corromper uma conselheira tutelar com o objetivo de que o caso não fosse levado adiante. Os detidos são a própria mãe da vítima e o companheiro atual dela, padrasto da garota.

A vítima, hoje com 15 anos, estaria sendo abusada sexualmente pelo padastro desde os sete anos, com o consentimento da mãe.

A mulher já havia procurado a conselheira por duas vezes oferecendo bens e dinheiro para que ela convencesse a filha a mudar o depoimento, livrando o companheiro da punição. Eles foram autuados em flagrante por corrupção ativa. O homem ainda vai responder por coação no curso do processo, além do crime sexual.