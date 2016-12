Caso Lila: Polícia intensifica diligências e pede ajuda da comunidade

Talise Freitas

Ontem, o dia foi de intensas diligências efetuadas pela Polícia Civil de Içara visando chegar à autoria do latrocínio que vitimou Ana Edwiges Colonetti, a Lila, de 69 anos, ex-presidente do Lions Clube de Içara, assassinada brutalmente em casa durante um roubo com quatro tiros, sendo que três deles atingiram a região do peito da vítima. O inquérito policial é presidido pelo delegado Ivaldo Gregório Inácio com apoio operacional do delegado Rafael Iasco e equipe, que estão engajados na investigação.

A Polícia Civil solicita participação, de forma anônima, da comunidade, com denúncias. Lila foi sepultada na manhã de ontem, no Cemitério Municipal de Içara, com grande comoção, haja vista o legado deixado pela idosa, que agora é lembrada como quem sempre fez o bem.

O crime foi registrado na manhã de domingo, no Bairro Sanga Funda, zona rural do município içarense. Rendida na cozinha por um dos dois assaltantes, ela teria reagido ao ouvir um disparo, que foi efetuado no quarto onde o marido estava sendo feito refém por outro criminoso, tendo, então, se desesperado, achando que o companheiro tivesse sido atingido.

Em posse de cerca de R$ 1 mil, que deixaram cair ainda no local, a dupla fugiu com o veículo do casal, um Corolla, derrubando o portão. O carro foi encontrado abandonado ainda pela manhã, na Barra Velha, no Balneário Rincão. Um dia antes, ela e o marido estiveram em uma área de vulnerabilidade social no Rincão, entregando presentes e cestas básicas à comunidade carente, o que poderia ter chamado atenção de pessoas mal intencionadas, porém, até o momento, nada foi constatado nesse sentido, haja vista a investigação estar em andamento, sem suspeitos.

Denuncie

190

181

3432-3114 - Delegacia de Içara

*A denúncia pode ser feita de forma anônima