Caso Lila: envolvido em latrocínio é preso

Talise Freitas

Um dos envolvidos no latrocínio que teve como vítima a ex-presidente do Lions Clube de Içara, Ana Edwiges Colonetti, a Lila, de 69 anos, foi preso em uma operação em conjunto da Polícia Civil. Conforme o delegado Rafael Iasco, que informou sobre a prisão na tarde dessa sexta-feira, já que operação de captura foi feita de forma sigilosa, Ronei de Souza Gonçalves, de 31 anos, foi encontrado em uma casa no meio rural no município de São João Batista. A companheira dele, Tamara Cardoso Florêncio, de 40 anos, também foi presa.

Tanto ela como Ronei eram foragidos da operação Clínica Geral, desencadeada no ano passado pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais (Deic), de Florianópolis, para desarticular uma organização criminosa que agia no Sul do Estado e tinha base em Balneário Rincão e em Criciúma. Já o autor dos disparos que vitimaram a idosa, apontado pelas investigações como sendo Diego Neotti da Silva, de 22 anos, segue foragido. Além do latrocínio, ele tem passagens policiais por homicídio e associação criminosa. A Polícia Civil solicita denúncias que possam levar ao paradeiro dele pelo número (48) 3432-3114.

Prisão por

receptação

Ainda foi preso por receptação, Bruno Aguiar de Amaral, de 19 anos. O rapaz foi preso em seu apartamento em Palhoça em posse do celular roubado de Lila. A Polícia Civil de Içara contou com o apoio de policiais civis de Balneário Rincão, Criciúma, Palhoça e São João Batista. Lila foi abordada em casa, no Bairro Sanga Funda, área rural de Içara, por dois criminosos armados, que a obrigaram a abrir a porta no momento em que fazia o café, na cozinha. Enquanto um dos criminosos a rendia, outro fazia refém o seu marido, que estava no quarto, de onde veio um disparo, que não atingiu o homem.

Assustada, acreditando que o companheiro tivesse sido alvejado, ela entrou em desespero, lutou com o assaltante e foi brutalmente assassinada com quatro tiros, três deles na região do peito. A dupla fugiu com o carro das vítimas, um Corolla, abandonado em seguida na localidade de Barra Velha, no Balneário Rincão. Um montante de R$ 1 mil chegou a ser roubado, porém os latrocidas o deixaram cair ainda no pátio da residência.

O crime foi registrado na manhã de 18 de dezembro do ano passado. A morte de Lila, como outros casos de violência em Içara, resultou em uma caminhada pela vida, segurança e paz na antevéspera de Natal, que contou com a presença do viúvo, também vítima do crime.