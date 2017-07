Caso Ivonete: testemunhas de defesa começam a ser ouvidas

Francine Ferreira

Serão inquiridas durante os dias de hoje e amanhã as testemunhas arroladas pela defesa dos réus no caso que investiga o homicídio de Ivonete Mezzari Genuíno: o delegado Jorge Giraldi e o policial civil Jaques Douglas de Oliveira. Os depoentes por Giraldi serão ouvidos a partir das 9h30min de hoje pelo juiz titular da 1ª Vara Criminal de Araranguá, Guilherme Mattei Borsoi, que é responsável pelo caso. Já os de Oliveira ficam para amanhã, também com início às 9h30min.

Há possibilidade de serem realizadas amanhã, também, as oitivas dos dois acusados. Ambos são réus no caso que investiga o assassinato de Ivonete Mezzari Genuíno, encontrada morta em fevereiro de 2012, com tiros no rosto e nos braços, dentro de um automóvel em uma estrada do interior de Balneário Arroio do Silva. Na época, no banco de trás do veículo também foi encontrado um bebê na cadeirinha, sem ferimentos. A criança é filha de Ivonete com o delegado, Jorge Giraldi, e a vítima era sua ex-mulher.