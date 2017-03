Caso Ivonete: juiz marca primeira audiência

Talise Freitas

A ação penal de competência do júri que tem como réus o delegado de Polícia Civil Jorge Giraldi e o agente Jaques Douglas de Oliveira, ambos afastados da corporação, apresentou mais uma movimentação.

O juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá, Guilherme Mattei Borsoi, marcou as primeiras audiências de instrução e julgamento do processo assim que recebeu a defesa preliminar dos acusados de envolvimento no assassinato de Ivonete Mezari Genuino, de 25 anos, crime que completou cinco anos no mês passado. Serão três sessões e diversas testemunhas.

Para a oitiva dos peritos criminais e de cinco testemunhas arroladas na denúncia e residentes na comarca, o magistrado marcou a audiência para 16 de maio, às 13h45min. Já o depoimento de oito testemunhas e uma informante arrolada por Giraldi foi marcado para o dia seguinte, no mesmo horário. Para a oitiva das testemunhas de defesa arroladas pelo réu Jaques e o interrogatórios dos réus, o magistrado designou dia 18, também às 13h45min.

Caso alguma testemunha falte, uma nova data será marcada até a oitiva dos réus. Após a instrução criminal, o magistrado decide se absolve os acusados ou se profere a sentença de pronúncia, decisão que leva os policiais civis a júri popular, lembrando que eles podem recorrer da decisão.

"Quanto às medidas cautelares, mantêm-se os fundamentos, hígidos e fortes. Mostra-se absolutamente necessária sua mantença à instrução processual penal. Assim, prorrogo as medidas cautelares fixadas, por ora, até 10 de julho. Comunique-se aos Ilmos. Delegado Regional, Corregedora-Geral da Polícia Civil e Delegado-Geral de Polícia", concluiu o magistrado na decisão. Dentre as medidas cautelares está o afastamento dos réus das funções.

O delegado e o agente, ambos da Divisão de Investigação Criminal (DIC) de Araranguá, foram afastados por 60 dias da corporação por decisão da corregedoria da Polícia Civil. A portaria foi publicada em janeiro deste ano no Diário Oficial do Estado. A decisão do magistrado compete o afastamento somente da Comarca de Araranguá (mais Maracajá e Balneário Arroio do Silva), no caso do delegado, ou das delegacias onde atuam testemunhas do processo, no caso do agente, por um prazo de 90 dias, a contar de 14 de dezembro, agora prorrogada até julho.

Eles são réus pelo crime de homicídio duplamente qualificado (dissimulação e sem chance de defesa à vítima) de Ivonete, ex-companheira da autoridade policial, assassinada com quatro tiros, sendo três deles na cabeça, em fevereiro de 2012. Ivonete teve um relacionamento com Giraldi que originou uma filha. A menina, na época, com pouco mais de um ano, estava na cadeirinha no banco de trás do carro da mãe, quando Ivonete foi assassinada no banco do caroneiro da frente, em uma plantação de eucalipto, entre Araranguá e a Praia da Meta, em Balneário Arroio do Silva.

Para o promotor Marcio Gai Veiga, da 4ª Promotoria de Justiça da Comarca de Araranguá, autor do Procedimento Investigatório Criminal (PIC) finalizado no fim do ano passado, o crime foi passional, pois Ivonete estaria insistindo para que o valor da pensão alimentícia, avaliado em torno de R$ 500, fosse aumentado, dizendo ainda que estaria grávida e queria ajuda na eventual gravidez, inclusive Giraldi teria pedido que ela abortasse.

Pessoas próximas ao delegado, que estranham a suposta motivação, afirmam que ele tem mais filhos, que cumpre com todas as obrigações financeiras e que questões envolvendo dinheiro não seriam empecilhos para ele.

Em entrevista anterior, o advogado de Giraldi, Gian Carlos Goetten Setter, informou achar desnecessário o afastamento do delegado das funções.

"Isso é outro mérito. A acusação não foi em relação a um crime durante a função pública. Como até o promotor alegou, seria passional em seu ponto de vista. Ele sempre foi reconhecido como um excelente profissional, não tem desvio de conduta e acho o afastamento sem fundamento", pontuou, ressaltando a convicção da inocência do delegado.

O delegado Lucas Fernandes da Rosa está à frente da DIC de Araranguá.