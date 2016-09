Caso Gisele: Justiça determina júri popular

Talise Freitas

O juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araranguá, Guilherme Mattei Borsoi, proferiu a sentença de pronúncia contra o réu Daniel Tomasi Bauer, de 31 anos, acusado de assassinar a esposa, Gisele Monteiro Bauer, de 26 anos, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. O réu, que nega o crime sob a alegação de que a companheira foi vítima de um latrocínio (roubo com morte), poderá recorrer da decisão do magistrado. Caso contrário, a data do júri popular será marcada.

"Em que pese à versão apresentada pelo acusado, existem nos autos provas suficientes à pronúncia", constou o magistrado nos autos processuais. Segundo o réu, criminosos armados invadiram a residência para roubar R$ 35 mil. Ele também foi processado pelo crime de fraude processual. "De acordo com a prova produzida nos autos, há fortes indícios de que o acusado tenha modificado elementos no local onde ocorreu o crime, a fim de justificar seu álibi", anotou o juiz.

Por conta da perplexidade do caso, o réu foi preso somente em novembro. Uma passeata chegou a ser realizada por familiares e amigos da vítima pedindo por respostas. O crime foi registrado na noite de 27 de maio do ano passado, no Bairro Sanga da Toca 1, em Araranguá. Gisele foi alvejada com nove disparos de arma de fogo, com distância entre cinco e 40 centímetros. Ainda foi comprovado que ela foi agredida antes de ser baleada. O Ministério Público (MP) o denunciou por homicídio triplamente qualificado. "Por motivo torpe, pois Daniel matou sua esposa objetivando receber o valor de R$ 300 mil do seu seguro de vida. Agiu ainda mediante surpresa, efetuando os disparos com arma de fogo de inopino contra sua esposa, não possibilitando nenhuma espécie de reação da vítima, sendo que oito desses disparos atingiram as costas de Gisele, tornando impossível sua defesa. O crime contra a vida foi cometido por Daniel, também, por razões da condição do sexo feminino da vítima, já que o denunciado praticou a conduta típica mediante violência doméstica, favorecendo-se do fato de Gisele ser mulher, mais frágil e vinculada a si por causa do relacionamento conjugal existente", explicou o promotor.

Ainda conforme a denúncia, no mesmo dia e local, o réu, "com o evidente propósito de garantir sua impunidade em processo criminal, colocou uma escada armada sob o alçapão do forro de sua residência a fim de simular cena do crime diversa da real, retirou objetos de dentro da cômoda do quarto, jogando-os sobre a cama, e recolheu da sua propriedade projéteis de arma de fogo que deflagrou, simulando o cometimento do crime acima narrado por terceiros, inovando artificialmente a cena do crime".

Divergências na

versão apresentada

De acordo com os autos, há divergências entre a versão apresentada pelo réu e a prova produzida nos autos acerca dos supostos gritos femininos que foram ouvidos pelos vizinhos, já que ele declarou que não ouviu Gisele gritar. Há nos autos transcrição das chamadas feitas ao número de emergência da Polícia Militar, na qual há referência aos gritos da vítima. Os policiais que atenderam a ocorrência não verificaram a presença de rastros no local por onde os "assaltantes" teriam fugido, nem mesmo com a ajuda dos cães da Polícia Militar, assim como não encontraram também outras evidências.