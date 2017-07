Caso Gisele: Júri segue hoje com debates e sentença

Talise Freitas

Segue hoje a sessão do Tribunal do Júri que tem como réu Daniel Tomasi Bauer, de 31 anos, acusado de assassinar a esposa, Gisele Monteiro Bauer, de 26 anos, em maio de 2015, na residência do casal, no Bairro Sanga da Toca 1.

Ontem, com o início do julgamento pela manhã, seguindo até por volta das 22h, cinco testemunhas, de acusação e de defesa, foram ouvidas, assim como o réu interrogado.

Os sete jurados chegaram a ser levados ao local do crime para entender a dinâmica de como os fatos teriam ocorrido, por orientação da Promotoria. Hoje segue a sessão com as explanações, da acusação e da defesa, podendo ter réplica e tréplica, indo em seguida para votação dos jurados e, por último, para sentença.

O réu, durante a maior parte do tempo, permaneceu de cabeça baixa. Ele nega o crime alegando que a esposa foi vítima de um latrocínio.