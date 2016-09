Caso Gabriel: a espera incessante por, no mínimo, um alívio

Talise Freitas

Buscando por informações sobre o processo e principalmente sobre o porquê de um adolescente de 15 anos, autor confesso de um homicídio, estar solto, familiares e amigos do adolescente Gabriel Pereira Borba, de 15 anos, fizeram uma manifestação pacífica em frente ao Fórum da Comarca de Criciúma no início da tarde de ontem. Vestindo camisetas brancas com foto da vítima e munidos com cartazes pedindo por Justiça, os manifestantes, principalmente a mãe do adolescente, saíram ao menos aliviados após receberem informações da área da Infância e Juventude de que o processo, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), está dentro do prazo, e em fase final, sem maiores detalhes.

Gabriel foi assassinado na noite de 16 de maio, no Bairro Brasília, nas proximidades de onde morava, com golpes de estilete no pescoço. Ele estava em aula e saiu com o adolescente na garupa de uma bicicleta, emprestada por outro amigo. Por motivo ainda não definido, a vítima foi atacada pelo outro menor e teve o corpo encontrado pelos familiares por volta das 3h30min da madrugada seguinte. Desesperada, a mãe do menino ainda tentou fazer respiração boca a boca, porém, conforme apontou o laudo, Gabriel teria morrido por volta das 23h. Familiares tiveram informações, não confirmadas, de que o adolescente infrator veio do Rio Grande do Sul (RS) após estuprar e matar uma adolescente de 14 anos.

Após diligências, a Polícia Civil chegou ao nome de um adolescente, que estudava no mesmo colégio da vítima, que confessou o crime e chegou a dizer em depoimento que o teria matado por supor que Gabriel era homossexual. Um celular da vítima também não foi mais encontrado, indicando que ele possa ter furtado o aparelho. O delegado da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso (DPCAMI), Fernando Possamai, já havia informado que tinha pedido a internação provisória do infrator, por 45 dias, no Centro de Atendimento Socioeducativo Provisário (Casep), enquanto tramita o processo, porém a solicitação foi indeferida. A família, então, aguarda ao menos que saia a internação definitiva, que pode chegar a três anos em raros casos, sendo o garoto, então, encaminhado a alguma unidade socioeducativa para esse tipo de internação.

"Já faz quatro meses e estamos muito angustiados e revoltados. Será que, se fosse o filho de alguma autoridade, o assassino ainda estaria solto? Eu tenho medo de ter um conhecido, um filho meu, perto de uma pessoa assim. Queremos esclarecimentos decisivos e não enrolação. Trazer meu irmão de volta, nunca mais. Ficarão apenas as lembranças. Mas ele tem que pagar pelo que fez. Fomos criados na honestidade para que tudo fosse dentro da lei. Meu irmão era um menino inocente, que acreditava nas pessoas. Enquanto a gente enterrava o meu irmão, ele prestou depoimento, confessou e foi solto. Como ele não causa perigo à sociedade fazendo uma barbaridade daquela? Ele matou um adolescente, uma criança, e ainda não causa perigo à sociedade? E está solto, como se nada tivesse ocorrido", lamentou a irmã da vítima, Daiane Pereira Borba.

"É muita revolta. Não tem cabimento. Tirar a vida de um familiar teu e ainda ficar solto. Se deixarmos assim, vão passar mais quatro meses, mais um ano, e nada. Ele era o irmão mais esperado, uma pessoa que não fazia mal a ninguém, inocente, brincava até de carrinho. Vamos esperar novamente, mas, se demorar, vamos voltar aqui e fazer uma nova manifestação", adiantou Bianca Pereira Borba, também irmã de Gabriel. "Ele tirou a razão do meu viver. É muito angustiante", resumiu a mãe de Gabriel, Silvana Pereira. "A minha irmã vive dopada, à base de remédios, tentou até tirar a própria vida. Ele não só matou o Gabriel, como também matou a minha irmã", lastimou Diana Pereira, irmã de Silvana.