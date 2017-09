Casal tenta furtar residência e mulher é presa

Lucas Renan Domingos

Um casal foi flagrado realizando furto em uma residência no Bairro Michel, em Criciúma, por volta das 23h40min de ontem. A ação foi flagrada pelo sistema de monitoramento de uma empresa de vigilância que fica localizada nas proximidades do local do crime. A guarnição da Polícia Militar (PM) de deslocou até o local e conseguiu deter a mulher, de 30 anos. Já o seu acompanhante conseguiu fugir. A mulher foi encaminhada para a Delegacia de Polícia.