Casal morre em acidente de trânsito em Orleans

Francine Ferreira

Uma saída de pista na SC-390, na localidade de Santa Clara, em Orleans, ocasionou a morte de um casal na tarde da última quarta-feira, identificados pela Polícia Militar como Valdete Getner Pedro e Ademar Pereira Pedro. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foram acionados e precisaram retirar as vítimas do interior do veículo. A mulher, que estava no banco do passageiro, ainda foi socorrida com vida, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital. Já o homem, que conduzia o veículo, foi a óbito ainda no local. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado.