Casal é assaltado em rodovia em Araranguá

Talise Freitas

Um casal que saiu do Rio Grande do Sul (RS) com destino a Forquilhinha foi assaltado na madrugada de ontem, no viaduto que dá acesso à BR-101, no Bairro Barranca, em Araranguá. A EcoEsport em que eles estavam foi fechada por outros dois veículos. Em seguida, eles foram rendidos por pelo menos três criminosos, um deles armado. Na ação, foi efetuado um disparo de arma de fogo para que as vítimas descessem do carro.

O tiro atingiu o para-brisa, mas ninguém se feriu. Além do carro, o casal teve objetos pessoais levados pelos assaltantes, que fugiram no sentido norte.