Casal arremessa objetos para dentro do presídio

Talise Freitas

Um casal arremessou uma serra e um celular por cima do muro do Presídio Santa Augusta, em Criciúma, no início da madrugada de ontem. O material foi apreendido pelos servidores da unidade prisio-nal, não tendo acesso à massa carcerária.

A suspeita é de que o casal tenha fugido em um veículo Astra. A Polícia Militar chegou a ser acionada, fez rondas nas imediações, mas nenhum suspeito foi detido.

Notícia divulgada na edição desta quarta-feira do Jornal A Tribuna