Casa de policial é alvejada com cinco tiros

Talise Freitas

A casa de um sargento da Polícia Militar de Criciúma, no Bairro Vila Natureza, foi alvejada com cinco tiros. Dois disparos acertaram a parede do quarto, um o telhado e dois o muro. Apesar do susto, ninguém se feriu. A polícia acredita que o atentado possa estar relacionado com ações constantes que a PM vem realizando na região, principalmente no Bairro Cristo Redentor, vizinho do Vila Natureza.

Os suspeitos seriam integrantes do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), com registros de atentados contra a segurança, principalmente em disparos alvejados contra viaturas da PM.