Casa de madeira é destruída pelo fogo em Arroio do Silva

Lucas Renan Domingos

Um incêndio em uma casa foi registrado na noite de ontem, na Zona Leste de Balneário Arroio do Silva. Por volta das 22h, a guarnição do Corpo de Bombeiros para atender a ocorrência. O fogo atingiu uma residência de madeira de aproximadamente 80 metros quadrados.

Segundo os bombeiros, as chamas consumiram 80% da edificação, restando apenas as paredes laterais, parte do assoalho, parte do banheiro e a área externa. Foram necessários cerca de 4500 litros de água.