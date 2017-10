Lucas Renan Domingos

Um casal de aproximadamente 40 metros quadrados foi destruída por um incêndio no amanhecer de hoje, no Bairro Vilage Dunas I, em Balneário Gaivota. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e montou uma linha direta para combater as chamas, utilizando aproximadamente 4 mil litros de água. No momento do incêndio, ninguém estava no local.