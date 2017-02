Carro levado em assalto a residência é recuperado

Talise Freitas

Um veículo levado em um assalto a residência na noite de domingo, no Bairro Linha Anta, em Criciúma, foi recuperado pela Polícia Militar na madrugada de ontem. O carro estava abandonado no meio da via, por volta da 0h40min, na Rua Manaus, no Bairro Brasília.

Conforme a PM, dentro do veículo havia três TV´s, um aspirador de pó e uma touca bala clava (ninja). Os moradores da casa foram surpreendidos por quatro criminosos, dois deles armados com pistola e revólver, quando estavam na sala. Na ação, as vítimas ainda foram amarrados pelas mãos e pés e trancadas em um dos cômodos.