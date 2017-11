Lucas Renan Domingos

Um VW Gol, com registro de furto foi encontrado incendiado na manhã de hoje, no Bairro Jardim União, em Criciúma. Por voltada das 6h o Corpo de Bombeiros foi acionado para combater o incêndio, porém, ao chegar no local o carro já havia sido destruído pelo fogo. A Polícia Militar esteve no local e o carro foi removido por um guincho.