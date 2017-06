Carro de jovem assassinado em Treze de Maio é encontrado em Içara

Talise Freitas

O veículo Uno de Geovani De Pieri Bardini, de 30 anos, encontrado morto com um tiro na cabeça em uma vala, na manhã de quarta-feira, em Treze de Maio, município onde morava, foi encontrado abandonado no loteamento Jussara, no Bairro Jardim América, em Içara.

A Polícia Civil da região atua em conjunto nas diligências e a principal linha de investigação aponta que Geovani foi vítima de um latrocínio.

Ele trabalhava como agricultor, era recém-formado em Direito, tinha sido, inclusive, informado, um dia antes, que passara no concurso da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e retornava da aula de pós-graduação em Direito Civil, na Unisul, de Tubarão, quando foi assassinado. O corpo foi sepultado ontem pela manhã.