Carro clonado é apreendido em Tubarão

Lucas Renan Domingos

Um homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Tubarão na tarde de ontem por estar circulando com um carro clonado. O veículo original é da cidade de Canela, no Rio Grande do Sul (RS). A Polícia Militar (PM) chegou até o autor após uma denúncia.

Diante da informação, a guarnição entrou em contato com o proprietário atual do veículo original, através de telefone. À polícia, ele relatou que estava com o carro naquele momento e que já havia registrado boletins de ocorrência por conta de veículo estar recebendo multas no estado de Santa Catarina, local que não havia frequentado.

Os policiais, então, se deslocaram até a residência do denunciado, no Bairro Caruru. O veículo clonado foi encontrado sem os sinais originais de fabricação, como selos de identificação, placas e com a numeração do motor raspada. No veículo foi encontrado ainda um documento de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) com os dados do veículo.

O denunciado alegou que pagou o valor de R$ 4 mil pelo veículos e não tinha conhecimento que o veículo era clonado, apenas foi informado que estava alienado (pra esquecer). Diante dos fatos o homem e o carro foram encaminhados para a delegacia para os procedimentos cabíveis.