Carreta capota e deixa duas pessoas encarceradas

Lucas Renan Domingos

Dois homens ficaram encarcerados após o veículo em que estavam, uma carreta Mercedes 1938, com placas de São Bernardo do Campo (SP), capotar na BR-101, em Balneário Esplanada. O condutor perdeu o controle da carreta, ocasionando o acidente, por volta das 4h30min desta segunda-feira.

Conforme o Corpo de Bombeiros de Içara, que atendeu a ocorrência, o motorista, de 43 anos, ficou com a perna esquerda presa entre o volante e o painel do veículo. Ele foi removido e encaminhado ao hospital. Já o caroneiro e proprietário da carreta, de 37 anos, estava dentro do veículo sem ferimentos e recusou ao hospital. Local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal (PRF).