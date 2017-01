Captiva roubada em Morro da Fumaça é apreendida

Talise Freitas

A camionete Captiva tomada em um assalto a uma lavação de veículos em Morro da Fumaça na tarde do último dia 13 foi encontrada ontem abandonada em via pública em Porto Alegre (RS). Conforme o proprietário do veículo, o automóvel estava com todas as peças e acessórios. No dia seguinte ao crime, dois assaltantes foram presos na capital gaúcha após trocarem tiros com a Brigada Militar (BM), na fuga de um roubo a mercado.

Na ação, eles estavam com o veículo Golf, também levado da lavação fumacense. Um terceiro conseguiu fugir. No mesmo dia, em Morro da Fumaça, o trio cometeu ainda um furto a veículo e um roubo em uma loja de roupas.