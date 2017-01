Capotamento resulta em morte na BR-101

Talise Freitas

João Batista Mota, de 49 anos, caroneiro da frente de uma caminhoneta Hilux, com placas de Araranguá, morreu após o veículo capotar na manhã de ontem. O acidente foi registrado no sentido Sul/Norte da BR-101, em Torres, no litoral gaúcho. Um veículo argentino, que fugiu do local, teria cortado a frente da Hilux, fazendo com que o motorista perdesse o controle e viesse a capotar.

No acidente, o condutor e mais dois passageiros ficaram feridos. Mota morava em Meleiro, assim como as outras vítimas que sobreviveram, e voltava de uma pesca.