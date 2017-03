Camionete roubada de frigorífico é recuperada

Talise Freitas

O veículo roubado durante um assalto a um frigorífico situado na Estrada Geral Amaral, em Lauro Müller, na madrugada de segunda-feira, foi encontrado na manhã de ontem por populares, que acionaram a Polícia Militar. A camionete EcoSport, de propriedade de funcionária da empresa, estava abandonada na SC-390, no Bairro Santa Bárbara, no mesmo município.

Sete criminosos fortemente armados e encapuzados participaram da ação, rendendo e amarrando as vítimas na cozinha do local. Após arrombar algumas portas e procurar pelo cofre e pelas chaves dos caminhões, que não foram encontrados, a quadrilha fugiu somente com a EcoSport, agora recuperada.